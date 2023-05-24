



Отец арестованных по обвинению в нападении на арабов: страна слетела с катушек

В воскресенье ШАБАК арестовал трех молодых людей из Хадеры, в том числе солдата ЦАХАЛа и двух братьев, по подозрению в нападении на арабских подростков по националистическим мотивам. Согласно подозрению, они жестоко избили двух подростков 16-17 лет из Умм эль-Фахма, которые проводили время в Хадере около месяца назад.



Отец двух братьев сегодня утром (в среду) дал интервью Walla! и исключил возможность того, что это было нападение на националистической почве. "Этого не может быть вообще, и я не знаю, почему следствие идет в этом направлении", - сказал отец. "Я понятия не имею, в чем причина. У моего сына - четыре араба в его бизнесе. Другой сын тоже работает с ним и с ними, и я тоже работаю во всем секторе, от Умм-эль-Фахм до Тира. Я хорошо зарабатываю на них. Они мне как родные. Все они. Больше, чем семья. Мы их кормим. Во время праздников я посылаю тысяче людей "С праздником", "Рамадан Карим". Они посылают мне поздравления с нашими праздниками. У моего сына два бизнеса, он женат, у него двое детей, как вы думаете, стал бы он участвовать в чем-то подобном?"



"Я был дома, когда они пришли, они забрали моего младшего сына из дома и его старшего брата с его места работы, с бизнеса. Они говорят, что не хватает полицейских, но они пришли по пятьдесят на каждого. Они пришли в масках. Они вели себя хорошо, но что это за бред, страна слетела с катушек "Куда мы попали? Я был в шоке и до сих пор в шоке", - добавил отец.



Отец также сказал: "Мои дети - хорошие дети, работящие, нормальные во всем, у них нет судимости, у них нет прецедента такого, у них ничего нет и не было. У них нет вражды. Они живут с арабами. С одной стороны моего дома одна арабская семья, а за виллами другая арабская семья. Выросли вместе. Учились в одной школе. Семья, свадьбы, гуляли вместе. Откуда у них эти обвинения, что они хотят - разрушать семьи?"