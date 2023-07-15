



Отдохнул на Кинерет: подробности о состоянии госпитализированного Нетаниягу

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставила новые данные о его состоянии.



Как выяснилось, накануне, 14 июля, глава израильского правительства, несмотря на жару, пошел на озеро Кинерет.



В субботу он начал испытывать недомогание. Полученные результаты анализов, которые были проведены в Медицинском центре "Шиба", находятся в пределах нормы. Отклонения не выявлены. Первоначальная оценка врачей - обезвоживание.



По рекомендации медиков, Нетаниягу продолжает проходить дополнительные плановые анализы. Повода для передачи полномочий в настоящее время нет.



По данным 12-го канала, анализы не показали признаков нарушения сердечного ритма. После прохождения обследования будет принято решение о том, оставить ли его для наблюдения и дальнейшего лечения или отпустить домой.