



Отчет: за перестановками в руководстве ПА стоит Иордания

К недавним перестановкам в Палестинской автономии, в ходе которых Махмуд Аббас уволил 12 "губернаторов", причастна Иордания.



Об этом в комментарии газете The Media Line сообщил политический аналитик из Рамаллы Эсмат Мансур.



По его словам, визит Аббаса в Иорданию способствовал скорости, с которой он произвел увольнения. Эксперты считают, что перестановки являются попыткой продвинуть новое руководство и подавить растущую внутреннюю, региональную и международную критику в адрес ПА.



"Председатель Палестинской автономии не может игнорировать советы арабов, а также требования международного сообщества из-за страха за будущее ПА. Этими решениями Аббас пытается создать впечатление, что он по-прежнему влиятельный и все контролирует, и что изменения происходят по его собственной воле и никем ему не навязаны", — считает Мансур.