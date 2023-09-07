



Отчет: выборы в арабских городах могут отменить или отложить

В правительстве задумались о том, чтобы отменить или отложить муниципальные выборы в 12 арабских городах из-за роста уровня преступности.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



В ходе прошедших 7 сентября обсуждений, в ШАБАКе выразили опасения относительно того, что преступные группировки смогут воспользоваться выборами, чтобы захватить власть в арабском секторе, о чем свидетельствуют атаки на кандидатов.



Лидер оппозиции Яир Лапид уже прокомментировал публикацию о возможной отмене выборов в арабских муниципалитетах.



"Правительство не имеет на это полномочий. Роль правительства состоит в том, чтобы провести выборы в любой ситуации", - сказал он.