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Отчет: выборы в арабских городах могут отменить или отложить
07.09.2023 21:43 Алина Груднева

Отчет: выборы в арабских городах могут отменить или отложить

В правительстве задумались о том, чтобы отменить или отложить муниципальные выборы в 12 арабских городах из-за роста уровня преступности. 

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

В ходе прошедших 7 сентября обсуждений, в ШАБАКе выразили опасения относительно того, что преступные группировки смогут воспользоваться выборами, чтобы захватить власть в арабском секторе, о чем свидетельствуют атаки на кандидатов.

Лидер оппозиции Яир Лапид уже прокомментировал публикацию о возможной отмене выборов в арабских муниципалитетах.

"Правительство не имеет на это полномочий. Роль правительства состоит в том, чтобы провести выборы в любой ситуации", - сказал он.

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