



Отчет: США продолжают увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки продолжают увеличивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, что должно послужить сигналом для Ирана и России.



По данным The Jerusalem Post, на прошлой неделе поступила информация о том, что США отправят больше истребителей F-16 и ракетный эсминец USS Thomas Hudner в регион.



Уточняется, что Штаты ранее уже отправили многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 и штурмовик A-10. Также над регионом пролетал стратегический бомбардировщик B-52.



Теперь же поступили сообщения о том, что на Ближний Восток будет отправлено больше F-16 и F-35. Более того, ракетный эсминец 14 июля прошел через Суэцкий канал.



По словам американских официальных лиц, целью для такой демонстрации силы является морская безопасность и стабильность в регионе.



"Некоторые истребители находятся в пути. В свете продолжающейся угрозы со стороны Ирана, Пентагон в координации с союзниками увеличивает присутствие и возможности наблюдения за Ормузским проливом и окружающими водами", — пояснила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.