



Отчет: США и Иран продолжают обсуждать уступки в отношении КСИР

США и Иран продолжат обсуждение исключения Корпуса стражей исламской революции из списка террористических организаций после возвращения к ядерной сделке.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на утечку информации с закрытого брифинга главы иранской ядерной переговорной группы Али Багри Кани.

Уточняется, что среди уступок со стороны США обсуждается отказ Вашингтона от введения санкций в отношении компаний, которые будут поддерживать деловые отношения с КСИР.