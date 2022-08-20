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Отчет: США и Иран продолжают обсуждать уступки в отношении КСИР
20.08.2022 11:21 Алина Груднева

Отчет: США и Иран продолжают обсуждать уступки в отношении КСИР

США и Иран продолжат обсуждение исключения Корпуса стражей исламской революции из списка террористических организаций после возвращения к ядерной сделке.

 
Об этом сообщает Iran International со ссылкой на утечку информации с закрытого брифинга главы иранской ядерной переговорной группы Али Багри Кани.
 
Уточняется, что среди уступок со стороны США обсуждается отказ Вашингтона от введения санкций в отношении компаний, которые будут поддерживать деловые отношения с КСИР. 

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