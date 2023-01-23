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Отчет: Смотрич и Галант много раз конфликтовали за последние недели
23.01.2023 08:03 Ольга Белозерова

Отчет: Смотрич и Галант много раз конфликтовали за последние недели

Недавний спор, вспыхнувший между министром финансов и министром финансов Бецалелем Смотричем, и министром обороны Йоавом Галантом, стал лишь последним в череде споров между ними.

Об этом говорится в отчете "Исраэль хайом".

По данным газеты, в прошлый четверг Смотрич, Галант и Нетаниягу провели трехсторонний телефонный разговор, который прошел "на повышенных тонах". 

Смотрич требовал, чтобы новые полномочия по управлению гражданской жизнью за "зеленой линией" были установлены в качестве приоритета, в то время как Галант требовал своего собственного участия в установлении власти, против чего выступал Смотрич.

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