



Отчет: оппозиция готовит "болезненный сюрприз" для Нетаниягу

Члены будущей оппозиции от Еш Атид разрабатывают "план тотальной войны", целью которого является срыв формирования правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

По данным "Аруц Шева", об этом говорится в отчете "Маарив".

По словам высокопоставленного источника, у оппозиции есть "инструменты для борьбы с жадностью коалиции".

"Мы готовим для них болезненный сюрприз. Их ждет много борьбы в Кнессете, от продолжительных дискуссий по выборам нового спикера Кнессета и обсуждения создания комиссий по подготовке законодательного органа для голосования к принятию законов до переговоров по самим законам. Мы позаботимся о том, чтобы каждое обсуждение длилось как можно дольше", - сказал источник.