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Отчет ООН об "израильской оккупации": Лапид жестко ответил
21.10.2022 11:19 Александр Юзовский

Отчет ООН об "израильской оккупации": Лапид жестко ответил

Премьер-министр Израиля Яир Лапид жестко прокомментировал доклад ООН, который осуждает "израильскую оккупацию".

Отчет ООН об операции "Страж стен" по мнению Лапида является "антисемитским и ложным".

"Именно потому, что я не был премьер-министром во время операции "Страж стен", я чувствую себя обязанным подчеркнуть: отчет ООН об этой операции является предвзятым, ложным, подстрекательским и крайне несбалансированным, - сказал он.

"Не всякая критика Израиля является антисемитизмом, но этот отчет был точно написан антисемитами и является явно антисемитским отчетом", - добавил Лапид.

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