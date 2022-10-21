



Отчет ООН об "израильской оккупации": Лапид жестко ответил

Премьер-министр Израиля Яир Лапид жестко прокомментировал доклад ООН, который осуждает "израильскую оккупацию".



Отчет ООН об операции "Страж стен" по мнению Лапида является "антисемитским и ложным".



"Именно потому, что я не был премьер-министром во время операции "Страж стен", я чувствую себя обязанным подчеркнуть: отчет ООН об этой операции является предвзятым, ложным, подстрекательским и крайне несбалансированным, - сказал он.



"Не всякая критика Израиля является антисемитизмом, но этот отчет был точно написан антисемитами и является явно антисемитским отчетом", - добавил Лапид.