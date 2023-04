Отчет: на протесты против правовой реформы в Тель-Авиве вышли 150 тысяч человек

Вечером, 15 апреля, на основную акцию протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве вышли не менее 115 тысяч человек.



Такую оценку озвучил 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что десятки тысяч демонстрантов протестуют в более чем 150 местах по всей стране.



Уже 15-ю неделю подряд в Израиле проходят масштабные акции протеста против плана правительства по пересмотру судебной системы.





Israeli media reporting that there are 115,000 People in The main demonstration in Kaplan St, Tel Aviv 📸: Itay Arbel pic.twitter.com/pUZ79aQ46H

Week 15 of protests across Israel against the proposed judicial overhaul. Negotiations between the opposition and coalition continue.

This is Haifa:

📸: Lionn Bruckstein pic.twitter.com/Y6MjY78kwy