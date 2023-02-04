



Отчет МАГАТЭ: Иран непоследователен в выполнении ядерных обязательств

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду раскритиковало Иран за необъявленное изменение взаимосвязи между двумя кластерами передовых турбин, обогащающих уран до чистоты до 60%, близкой к оружейной, на своем заводе в Фордо.



Иран заявил , что позиция МАГАТЭ в отношении ядерной работы Тегерана неверна.



МАГАТЭ обнаружило это изменение во время необъявленной инспекции 21 января на заводе по обогащению топлива в Фордо, вырытом в горе. Инспекторы усилили проверки после того, как Иран заявил, что резко расширит обогащение.



"Как заявило агентство, это необъявленное изменение несовместимо с обязательствами Ирана по его требуемому в связи с ДНЯО Соглашению о всеобъемлющих гарантиях", — говорится в заявлении США, Великобритании, Франции и Германии со ссылкой на Договор о нераспространении ядерного оружия.



"Толкование инспектора МАГАТЭ было неверным, но он сообщил об этом агентству… Мы немедленно предоставили объяснение МАГАТЭ в тот же день", — заявил в четверг глава иранского атомного ведомства Мохаммад Эслами.



Производство высокообогащенного урана Ираном в Фордо сопряжено со значительными рисками и не имеет какого-либо убедительного гражданского оправдания, говорится в совместном заявлении, и добавляется, что Иран еще не дал достоверного ответа на нерешенные вопросы МАГАТЭ в рамках своего расследования по гарантиям.



