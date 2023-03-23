



Отчет: Израиль предупредил, в каком случае ударит по ядерным объектам Ирана

Если Иран в значительных количествах обогатит уран до чистоты, превышающей 60%, Израиль может нанести удар по его ядерным объектам.



По данным Axios, такое предупреждение представители Израиля сделали в ходе недавних переговоров с официальными лицами США и нескольких европейских стран.



В феврале инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что Иран обогатил некоторое количество урана почти до 84% чистоты.



По словам израильского источника, Еврейское Государство это не рассматривало как повод для нападения, поскольку речь шла о небольшом количестве урана. Уточняется, что если бы речь шла о большом количестве, решение могло бы быть совершенно иным.



Источник считает, что это предупреждение было передано Ирану.



"Иранцы полностью усвоили нашу позицию, и они знают, какова наша красная черта", — сказал источник.



