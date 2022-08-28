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Отчет: Грядущая ядерная сделка с Ираном включает 4 этапа
28.08.2022 19:07 Ольга Белозерова

Отчет: Грядущая ядерная сделка с Ираном включает 4 этапа

Израильская газета "Гаарец" публикует то, что, по ее словам, является подробностями проекта надвигающейся ядерной сделки между мировыми державами и Ираном. 

Согласно отчету без источника, проект соглашения включает четыре дополнительных шага по прекращению ядерной деятельности Ирана и отмене западных санкций в отношении Исламской Республики.

Как пишет The Times of Israel, последний шаг вступает в силу через 165 дней после подписания соглашения. Цель шагов - укрепление доверия между сторонами.

Сообщается, что до подписания какого-либо соглашения стороны завершат сделку, по которой Тегеран освободит западных заключенных в обмен на размораживание иранских активов западными странами и первоначальное ослабление санкций.

Первый шаг предусматривает, что Иран заморозит процесс обогащения урана, хотя сможет оставить себе обогащенный уран, накопленный до этого момента. Второй шаг займет 30 дней, и администрация президента США Джо Байдена представит сделку в Конгресс США для одобрения. 

На третьем этапе, после 60 дней с момента одобрения сделки Конгрессом, Вашингтон уведомит Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ о своем намерении присоединиться к соглашению. 

На четвертом и последнем этапе, после еще 60 дней, США официально вернутся к соглашению, при этом стороны отменят дополнительные санкции и прекратят нарушения соглашения 2015 года.

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