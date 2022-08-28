



Отчет: Грядущая ядерная сделка с Ираном включает 4 этапа

Израильская газета "Гаарец" публикует то, что, по ее словам, является подробностями проекта надвигающейся ядерной сделки между мировыми державами и Ираном.



Согласно отчету без источника, проект соглашения включает четыре дополнительных шага по прекращению ядерной деятельности Ирана и отмене западных санкций в отношении Исламской Республики.



Как пишет The Times of Israel, последний шаг вступает в силу через 165 дней после подписания соглашения. Цель шагов - укрепление доверия между сторонами.



Сообщается, что до подписания какого-либо соглашения стороны завершат сделку, по которой Тегеран освободит западных заключенных в обмен на размораживание иранских активов западными странами и первоначальное ослабление санкций.



Первый шаг предусматривает, что Иран заморозит процесс обогащения урана, хотя сможет оставить себе обогащенный уран, накопленный до этого момента. Второй шаг займет 30 дней, и администрация президента США Джо Байдена представит сделку в Конгресс США для одобрения.



На третьем этапе, после 60 дней с момента одобрения сделки Конгрессом, Вашингтон уведомит Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ о своем намерении присоединиться к соглашению.



На четвертом и последнем этапе, после еще 60 дней, США официально вернутся к соглашению, при этом стороны отменят дополнительные санкции и прекратят нарушения соглашения 2015 года.