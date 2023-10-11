



Отчет: Египет обсуждал помощь Газе, но против коридоров для беженцев

Египет обсуждал с США и другими странами доставку гумпомощи через свою границу с Газой.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.



В свою очередь, в Каире отвергают планы на создание безопасных коридоров для беженцев.



Ранее Израиль предупредил Египет о том, что будут разбомблены грузовики с товарами для Газы. В Каире же сказали, что, несмотря на активные и усиливающиеся боевые действия, через пропускной пункт будет проходить не более 2000 беженцев в сутки.



В ООН уже бьют тревогу из-за блокады Газы. Генсек Антониу Гутерриш заявил, что необходимо продолжить поставки продовольствия, топлива и воды и поблагодарил Египет "за конструктивное участие в содействии гуманитарному доступу через КПП Рафиах", который был закрыт 10 октября.