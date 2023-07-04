



Отчет: дефицит судей привел к росту жалоб

Бывший судья БАГАЦа, уполномоченный по жалобам на судей Ури Шохам представил новый отчет.



Согласно документу, в последнее время был зафиксирован рост числа жалоб, связанных с задержками судебных процессов в 2022 году.



Шохам подчеркивает, что это свидетельствует о серьезном дефиците судей.



Согласно отчету, из 885 жалоб, поданных в 2022 году, 50 (9%) были признаны обоснованными. Из них 46% были связаны с затянувшимися судебными процессами, что значительно больше, чем в предыдущем году - 28%.



Остальные жалобы касались неподобающего для судьи поведения - 22%, недостатков в ведении судебных процессов - 22% и несправедливости - 10%.



"Дефицит судей представляет серьезную проблему. Он влияет на управление заседаниями и на терпение судей", — отмечает Шохам.