



От Украины до Израиля: Важность многоуровневой противовоздушной обороны

В ночь с понедельника на вторник Киев подвергся массированному авиаудару. Многие описали это как уникальную и беспрецедентную волну ракетных атак. BBC цитирует слова одного из официальных лиц о том, что это была "исключительная по плотности" атака, пишет jpost.



Сообщается, что ПВО сбили шесть ракет "Кинжал" , девять крылатых ракет "Калибр", беспилотники и ракеты "Искандер".



Массированная атака на Украину является напоминанием о важности средств противовоздушной обороны, а угроза Киеву возникает после того, как израильские средства ПВО также защитили от более чем 1000 ракет, выпущенных из Газы.



Это важно, потому что показывает, насколько интегрированные многоуровневые средства ПВО играют все более важную роль в защите стран и городов. И Израиль, и Украина сейчас демонстрируют, как эти средства защиты могут работать против разных угроз и сценариев. Это означает, что в то время как Израиль сталкивается с определенными типами ракет, в основном основанными на иранских разработках, Украина - с российскими ракетами и иранскими беспилотниками.



ПВО Украины улучшилось за последний год, и страна стала экспертом в противостоянии разным типам угроз, в том числе в сбивании беспилотников иранского производства и предотвращении российских ракетных атак. Украина теперь имеет систему ПВО средней дальности Patriot американского производства; а также немецкие ПВО IRIS-T и Gepard.



Cо временем украинские системы совершенствуются и становятся более интегрированными, а кривая обучения ускоряется, хотя, похоже, время в этом отношении не на стороне Москвы. Очевидно, у России нет новых ракет или новых беспилотников. Все, что он может сделать, это попробовать новые методы или использовать разные типы ракет.



Согласно недавней статье Associated Press, по данным Белого дома, Россия собирается закупить у Ирана дополнительные передовые ударные беспилотники для использования в войне против Украины. Также в США считают, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но у Вашингтона не было доказательств того, что сделка была заключена.



Это показывает, что Россия все чаще использует иранские беспилотники, и их также в основном сбивают. Беспилотники используются для запугивания гражданского населения, подобно тому, как базирующиеся в Газе группировки, поддерживаемые Ираном, пытаются запугать Израиль. Таким образом, дроны представляют региональную и глобальную угрозу; вместе с ракетами. Но у Украины теперь есть средства, чтобы противостоять этим угрозам.



Последняя массированная атака на Киев показывает, что Москва хочет попытаться вывести из строя эти системы, бросая на них различные боеприпасы, в том числе "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал" и другие типы ракет и беспилотников. Но "Кинжал" был сбит Patriot.



Точно так же Иран хвастался использованием различных видов оружия против Израиля, в том числе беспилотников, а также поощрял Исламский джихад использовать ракеты Badr и Buraq , которые, по-видимому, основаны на иранских разработках. Иранские СМИ также уделили много внимания недавнему использованию Израилем пращи Давида для уничтожения ракет террористов во время операции "Щит и стрела" .



