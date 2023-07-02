



От ОАЭ требуют массовой амнистиии перед климатическим саммитом

Amnesty International заявляет, что Объединенные Арабские Эмираты, принимающие у себя переговоры ООН по климату в этом году, должны освободить десятки граждан Эмиратов, “несправедливо заключенных в тюрьму” в результате массового судебного разбирательства в 2013 году.



В заявлении, посвященном десятилетию после завершения судебного процесса, Amnesty International предупреждает, что заседание COP28 будет “омрачено репрессиями”, если 60 эмиратцев, все еще томящихся в тюрьмах, не будут немедленно освобождены.



“Правительство ОАЭ не освободило ни одного из 60 эмиратцев, которых оно несправедливо заключило в тюрьму в ходе печально известного массового судебного процесса 2013 года, хотя 51 задержанный уже отбыл свой срок”, – говорит Хеба Морайеф, региональный директор Amnesty по Ближнему Востоку.



Судебный процесс UAE94 последовал за волной арестов в 2012 году, в ходе которой были осуждены 94 эмиратских критика правительства, включая активистов, юристов, студентов и учителей.

