



От кризиса - к стабильности и росту: план Киша по спасению системы образования

Министр образования Йоав Киш выступил сегодня на образовательно-научной конференции и представил свой план по выходу системы образования из тяжелого кризиса, в котором она находилась последние несколько лет.



Программа "От кризиса – к стабильности и росту" говорит о значительном увеличении бюджета, предлагает серии программ по реабилитации специального образования, по подготовке учителей, набору персонала, а также строительству новых зданий для учебных заведений. Кроме того, министр раскритиковал левых демонстрантов, поддержал проведение правовой реформы и призвал оппозицию к переговорам



Киш перешел к разговору о сфере образования, находящейся в его ведении, и начал со ссылки на предвыборное обещание "Ликуд" о бесплатном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет и объявил, что оно будет осуществляться постепенно.



"Первый шаг - бесплатное образование для детей от двух до трех лет. Уже в сентябре этого года обучение для детей этих возрастов будет бесплатным, и мы собираемся ввести ускоренную процедуру регистрации детских садов в Министерстве образования, и любой детский сад, соответствующий стандартам, сможет получать компенсацию, предназначенную для конкретной возрастной группы", - заявил министр образования.



Киш подробно перечислил причины кризиса в системе образования: влияние пандемии COVID-19, нехватка педагогов и персонала в системе, острая нехватка учебных корпусов, сложная бюрократия и препятствия, с которыми приходится сталкиваться. администраторам, развал системы специального образования, а также серьезный ущерб статусу учителя в системе образования.



Министр представил поэтапный план восстановления системы образования: "Прежде всего, мы будем делать упор на восстановление стабильности. Мы увеличили бюджет на специальное образование и предпримем немедленные шаги, в том числе законодательные, для этой части системы образования. По поводу нехватки учителей и зданий: мы получили большой дополнительный бюджет на строительство, и мы работаем над подготовкой учителей для системы образования, некоторые из них проходят ускоренное обучение. Также мы рассматриваем введение пятидневки из-за нехватки учителей. Для нас важно сохранить гибкость директоров, они являются той силой, которая знает, как справляться с проблемами и вызовами на местах".



Министр образования также говорил о росте насилия в системе образования в Израиле: "Что касается насилия в системе образования, я знаю, что мы достигли очень плохой точки, где уже страдает вся система, и есть моменты, которые нам придется ликвидировать. Мы дали очень четкую директиву администраторам. Гибкость учителя и администраторов будет в центре внимания", — сказал Киш.



Киш представил последний этап своего плана: "После достижения стабильности мы перейдем к росту: бюджет превысит 80 миллиардов шекелей, и мы его примем в ближайшее время. Бюджет прошлого года составлял 67 миллиардов шекелей, мы используем это увеличение, чтобы сократить пробелы в системе и создать возможности для личного роста и введения научной деятельности в систему средней школы. Эта комбинация продвинет образование на один уровень вперед", - заявил Киш.