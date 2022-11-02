



От имени украинцев британская фирма подает иск против Пригожина и ЧВК "Вагнера"

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им ЧВК "Вагнера" от лица украинцев, пострадавших от войны, сообщает DW.



В фирме сообщили, что действуют в рамках "более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов". В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.



В компании указали на "сговор между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью запугивания украинского народа".



"Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем в целях ведения незаконной войны", - пояснили в McCue Jury & Partners.



Юридическая фирма указала, что ее попросили представить доказательства в рамках разбирательства парламентского комитета по международным делам, касающегося "Вагнера" и других посреднических частных военных компаний.



"Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против "Вагнера", требуя привлечения ее к ответственности и возмещения ущерба", - отмечается в заявлении.



Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.



Юристы полагают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций в качестве посредников режимов, "которые пытаются отмежеваться и спрятаться от своих международных преступлений".



Напомним, в сентябре Пригожин впервые подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии и в Украине.