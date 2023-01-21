



От ФРГ требуют немедленной передачи танков Leopard Украине

Министры иностранных дел стран Балтии призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard.



Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.



"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", - сказал он.



По словам Рейнсала, эти танки необходимы Украине, чтобы остановить российскую агрессию и быстро восстановить мир в Европе.



"Особую ответственность в этом вопросе несет Германия как ведущее европейское государство", – добавил министр.