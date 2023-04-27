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От БАГАЦа требуют, чтобы Ликуд вернул журналистов в группу whatsapp
27.04.2023 09:30 Аркадий Бочаровский

От БАГАЦа требуют, чтобы Ликуд вернул журналистов в группу whatsapp



Организация журналистов подала петицию в БАГАЦ против партии "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Журналисты требуют обязать ответчиков вернуть журналистов Ярона Авраама и Ариэля Кахану, которые были исключены из общественной группы WhatsApp под названием пресс-представители Ликуда"

Восстановление журналистов в группе, по их словам, необходимо  для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба свободе прессы, свободе профессии, праву общества знать и праву на равенство.

Суд просили обязать Ликуд и премьер-министра Нетаниягу объяснить, как было принято решение об исключении журналистов из группы WhatsApp, которая служит "публичным пространством для официальных объявлений Ликуда и премьер-министра Нетаниягу". 

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