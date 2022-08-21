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От Австрии требуют депортации постпреда РФ за призыв истребить украинцев
21.08.2022 01:22 Алина Груднева

От Австрии требуют депортации постпреда РФ за призыв истребить украинцев

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук требует от Австрии депортации постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова.

 
Напомним, что российский дипломат сказал: "Нет пощады украинскому народу", но после взял свои слова обратно, отметив, что имел в виду другое.
 
Стефанчук подчеркнул, что Ульянов показал настоящее лицо российской дипломатии.
 
"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон решетки в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет что хочет, там его аудитория", — сказал Стефанчук.

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