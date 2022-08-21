



От Австрии требуют депортации постпреда РФ за призыв истребить украинцев

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук требует от Австрии депортации постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова.

Напомним, что российский дипломат сказал: "Нет пощады украинскому народу", но после взял свои слова обратно, отметив, что имел в виду другое.

Стефанчук подчеркнул, что Ульянов показал настоящее лицо российской дипломатии.

"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон решетки в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет что хочет, там его аудитория", — сказал Стефанчук.