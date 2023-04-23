



От 200 тысяч до 4 лет: Путин подписал “закон Яровой”

В следующий вторник, 25 апреля, вступает в силу закон, подписанный президентом России Путиным.



Законопроект разработан группой депутатов Думы во главе с вице-спикером Ириной Яровой и вводит повышенную ответственность за попытки незаконного проникновения на охраняемые объекты Вооруженных сил РФ, силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса, сооружения на коммуникациях и за несанкционированный доступ к специальным грузам.



Теперь за незаконные проникновения можно получить до 200 тысяч рублей штрафа, приудительные работы до 120 часов и даже арест на 15 суток.

А вот за повторные попытки таких действий предусмотрено уже уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Групповые действия по предварительному сговору грозят участникам сроком до 4 лет.



Депутаты обосновывают необходимость закона участившимися такими случаями “во время проведения Россией специальной военной операции”.