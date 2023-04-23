Новости » Политика
От 200 тысяч до 4 лет: Путин подписал “закон Яровой”
23.04.2023 13:11 Наталья Богинская

От 200 тысяч до 4 лет: Путин подписал “закон Яровой”

В следующий вторник, 25 апреля, вступает в силу закон, подписанный президентом России Путиным.

Законопроект разработан группой депутатов Думы во главе с вице-спикером Ириной Яровой и вводит повышенную ответственность за попытки незаконного проникновения на охраняемые объекты Вооруженных сил РФ, силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса, сооружения на коммуникациях и за несанкционированный доступ к специальным грузам.

Теперь за незаконные проникновения можно получить до 200 тысяч рублей штрафа, приудительные работы до 120 часов и даже арест на 15 суток.
А вот за повторные попытки таких действий предусмотрено уже уголовное  наказание до двух лет лишения свободы. Групповые действия по предварительному сговору грозят участникам сроком до 4 лет.

Депутаты обосновывают необходимость закона участившимися такими случаями “во время проведения Россией специальной военной операции”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы