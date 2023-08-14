



Освободите героя! Правые перекрыли въезд в Иерусалим



Вечером в воскресенье, 13 августа в Иерусалиме прошла демонстрация израильских правых активистов, призывавших полицию освободить "героя" поселенцев Йехиэля Индора, арестованного за то, что он якобы произвел роковой выстрел, убивший палестинца в Бурка. США назвали этот инцидент "террористической атакой израильских экстремистских поселенцев".



Группа, состоящая из представителей нескольких известных правых организаций, провела акцию протеста на Иерусалимском мосту, перекрыв въезд в центр Иерусалима. "Мы пришли выразить протест против допущенной несправедливости и потребовать немедленного освобождения Иехиэля", - говорилось в объявлении, призывающем израильтян принять участие в акции протеста.



Среди организаций, принимающих участие в протестах правых, - "Хонену", "Бецалмо", "Им Тирцу" и другие. Акции протеста последовали после того, как Индор был выписан из больницы, где он проходил лечение от ран, полученных во время столкновений в Бурка, и помещен под стражу в полицию. Индор был доставлен в больницу с пробитым черепом в тяжелом состоянии.

