



Осужденный за убийство семьи Давабше требует с ШАБАКа 5 миллионов

Амирам Бен Олиэль, осужденный за убийство семьи Давабше в Думе, подал иск против ШАБАКа на сумму более пяти миллионов шекелей через адвоката Менаше Ядо из организации "Хонену".



Иск был подан Бен Олиэлем в связи с пытками, которым он подвергся во время допроса, и психическим ущербом, который он получил в результате этого.



В исковом заявлении адвокат Ядо описывает испытания, через которые прошел Бен Олиэль в попытке Шин Бет добиться от него признания в поджоге в Думе. Ядо отмечает, что пока не будет принято однозначное решение о разрешении публикации, тяжелые методы физических пыток, которым подвергался истец, не будут опубликованы, но уже на данном этапе можно опубликовать описание тяжелых травм, полученных подследственным в период, предшествовавший пыткам.



"Истец подвергался унижениям, длительному ношению кандалов без законных оснований, холодному душу, зимней ночи без одеяла, нанесению вреда религиозным чувствам умышленным и длительным воспроизведением женского пения, умышленным прикосновением женщины к телу истца, озвученным угрозам, насилию и озвученным угрозам грубой нецензурной бранью. Пытки нанесли вред истцу, его телу, его чувствам, его праву на свое тело, его автономии, его праву хранить молчание во время следствия, его праву выбирать и определять течение своей жизни без насилия", - описывает Ядо.



Ядо добавляет и подробно описывает в исковом заявлении ущерб, причиненный Бен Олиэлю в результате пыток: "В результате пыток истец был вынужден дать инкриминирующую версию, на основании которой истец был приговорен к длительному пожизненному заключению, и ему был нанесен реальный психический ущерб, от которого истец страдает до сих пор", - пишет Ядо.

