



Осужденный в Молдове политик Илан Шор может отбыть наказание в Израиле

Осужденный в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда пророссийский политик Илан Шор может отбыть наказание в Израиле, если его не экстрадируют в Молдову.



Об этом заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, сообщает NewsMaker.



"Тот факт, что у Шора есть и израильское гражданство, не означает, что его не могут экстрадировать. Прецеденты есть, но решение принимать израильским властям. Мы не можем повлиять на скорость принятия этого решения, но надеемся, что сможем убедить Израиль экстрадировать Шора в Молдову, чтобы он отбыл срок здесь. Если бы Шор был в Молдове, когда Апелляционная приняла решение, то его сразу отправили бы в тюрьму. Но у Израиля есть выбор – экстрадировать его сюда или выполнить приговор на месте", – рассказала Драгалин.



Напомним, 13 апреля Апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить лидера пророссийской молдовской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более 250 млн долларов).

