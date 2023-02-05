



Осуждение агрессии России и полмиллиарда долларов. Требования Украины к Израилю

Украина направила Израилю ряд запросов в преддверии предстоящего визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев. Первым является требование четкого публичного заявления против российского вторжения и в поддержку территориальной целостности Украины, а также одобрение кредита в размере полумиллиарда долларов, сообщили порталу Walla два высокопоставленных украинских и израильских чиновника.



Визит Коэна в Киев, который состоится в ближайшее время, станет первым приездом израильского министра в столицу Украины после российского вторжения. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что степень реагирования на просьбы Украины во время визита Коэна будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля.



Ожидается, что во время визита в Киев Коэн встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и вновь откроет посольство Израиля в Киеве, которое было закрыто после начала войны. Коэн также попросил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что на данном этапе встреча не была одобрена президентом. По его словам, проведение встречи зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Украины. "Президент не будет встречаться с Коэном ради фотосессии", - сказал украинский чиновник. С другой стороны, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что, по его мнению, встреча с Зеленским состоится во время визита.



Украинцы попросили Израиль выразить поддержку мирному плану, представленному несколько недель назад президентом Зеленским, который основан на выводе российских сил со всей территории Украины. Украинцы также попросили Израиль удовлетворить их просьбу о предоставлении кредита в размере полумиллиарда долларов. Эта просьба была подана еще при предыдущем правительстве, но тогдашний министр иностранных дел Авигдор Либерман не одобрил ее.



Кроме того, украинцы попросили Израиль принять сотни украинских солдат и гражданских лиц, которые были ранены во время войны, для лечения в Израиле. Еще одна просьба украинцев - получить от нового правительства в Иерусалиме обязательство продолжить продвижение системы предупреждения гражданского населения о ракетных атаках, над которой стороны начали работать еще при предыдущем правительстве. Это система, аналогичная той, которую использует командование службы тыла в Израиле.