



Острый кризис в переговорах с Яадут А-Тора

Острый кризис в коалиционных переговорах между Ликудом и Яадут А-Тора - об этом стало известно вчера вечером , 6 декабря , 12-му каналу израильского ТВ. Ликуд дал понять, что не согласится включить в коалиционное соглашение закон Таля (закона об отсрочке призыва учащихся йешивот), так как это вызовет имиджевую катастрофу.





Согласно соглашению между сторонами, фракции Яадут А-Тора был предложен портфель министра строительства и жилья, включая Управление земельных ресурсов Израиля, портфель министра Иерусалима и еврейских традиций, должность заместителя министра в канцелярии премьер-министра и министерстве транспорта, председателя финансовой комиссии, председателя комиссии по внутренним делам и охране окружающей среды, председателя комиссии по труду и благосостоянию и председателя комиссии по общественным запросам Кнессета.



Все это закреплено в специальном письме, а не в приложении к соглашению. Яадут А-Тора хочет официально подписать документы только после того, как все будет согласовано. Нетаниягу убедил партию в том, что необходимо показать президенту реальный прогресс, чтобы тот дал отсрочку для формирования правительства еще на две недели.



Ожидается, что президент Ицхак Герцог предоставит Биньямину Нетаниягу продление срока, в течение которого ему необходимо сформировать правительство. Ожидается, что Герцог даст Нетаниягу полные две недели, но потребует от Нетаниягу объяснений, почему необходимо продление. Герцог не обязан утверждать двухнедельную отсрочку и может предоставить меньший срок.



Возникла необычная ситуация, в которой от Ликуда потребуется показать, что в переговорах все еще существуют трудности, что оправдывает продление срока. Перед Ликудом стоит дилемма: выложить все на стол и объяснить законодательные шаги, направленные на формирование правительства, или просто объяснить, что в переговорах с партнерством сохраняются трудности.