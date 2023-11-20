Новости » Политика
Остин: США и союзники продолжат поддерживать Украину на поле боя
20.11.2023 16:51 Mignews.ua

Остин: США и союзники продолжат поддерживать Украину на поле боя

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами продолжат оказывать помощь Украине на поле боя. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в соцсети Х (Twitter) после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве. Напомним, в понедельник, 20 ноября, глава Пентагона находится с визитом в украинской столице.

Ллойд Остин заявил, что для него было большой честью встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и, в частности, подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд", - заявил Остин.


 


Как уже отмечалось, глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы