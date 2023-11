Остин: США и союзники продолжат поддерживать Украину на поле боя

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами продолжат оказывать помощь Украине на поле боя. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в соцсети Х (Twitter) после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве. Напомним, в понедельник, 20 ноября, глава Пентагона находится с визитом в украинской столице.



Ллойд Остин заявил, что для него было большой честью встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и, в частности, подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.



"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим оказывать поддержку Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных нужд", - заявил Остин.







I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef)

November 20, 2023