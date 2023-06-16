



Остин и Галант обсудили Иран и Россию на встрече в Брюсселе

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант встретились в четверг в Брюсселе, “чтобы обсудить возможности расширения военного сотрудничества для противодействия региональным угрозам”. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.



Министры “обсудили важные события в двустороннем оборонном партнерстве между США и Израилем, помощь США в области безопасности для Израиля и усилия по укреплению партнерства и оперативной совместимости”, сообщил официальный представитель Пентагона.



Галлант и Остин договорились продолжать сотрудничество для устранения “широкого спектра угроз, исходящих от Ирана, включая его ядерную программу, дестабилизирующую региональную деятельность и распространение беспилотных авиационных систем и другой смертоносной помощи на всем Ближнем Востоке и в России”.



Остин “приветствовал продолжающуюся интеграцию Израиля в зону ответственности Центрального командования США и выразил намерение министерства укреплять региональную архитектуру безопасности и развивать многостороннее сотрудничество с региональными партнерами”, говорится в отчете.

Министры также обсудили российскую агрессию на Украине, при этом Остин отметил “крайне негативные” последствия военного сотрудничества России и Ирана для Украины и Ближнего Востока.



Официальный представитель США также “выразил озабоченность по поводу ухудшения ситуации с безопасностью” в Иудее и Самарии, подчеркнув поддержку США решения о создании двух государств.

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