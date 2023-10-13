



Остин: ХАМАСу нечего предложить, кроме смерти и фанатизма

Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что сейчас не время для нейтралитета в отношении террористов.



Соответствующее заявление он сделал во время совместного выступления с израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве.



"Сейчас не время для нейтралитета и оправданий непростительного. Террору никогда не может быть оправдания. И это особенно верно в отношении зверств ХАМАСа", - отметил Остин.



По его словам, любой, кто хочет мира и безопасности в регионе, должен осудить и изолировать ХАМАС.



Остин добавил, что деятельность кровожадной и фанатичной террористической организации напоминает ему ИГИЛ. "Хамасу нечего предложить, кроме фанатизма и смерти".