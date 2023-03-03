



Остановите уничтожение Национальной библиотеки: 1600 ученых против Йоава Киша

Примерно 1600 исследователей, ученых и академиков, в пятницу направили министру образования и премьер-министру петицию протеста об отмене изменения в Законе о Национальной библиотеке, которое, по их мнению, нанесет ущерб независимости библиотеки, и подчинении ее министру образования с целью смещения ректора библиотеки Шай Ницана.



В петиции говорится, что предлагаемое изменение угрожает функционированию, статусу и будущему Национальной библиотеки как национального учреждения, которое дорожит памятью, культурой и мнением еврейского народа.



“Национальная библиотека была основана в юбилейный год перед созданием Государства Израиль и стоит над тем или иным правительством, над политическими дебатами и над попытками контролировать и направлять сверху. Библиотека наилучшим образом сохраняет сокровища еврейского народа и Государства Израиль для поколений, ради общества в Израиле, еврейского народа и будущих поколений”, – пишут ученые в петиции.



Всего за один день петицию подписали почти 1600 исследователей, аспирантов, библиотекарей и писателей. Среди подписавших петицию:

лауреаты премии Израиля профессора Сами Самуха, Алекс Любоцкий, Ольга Каплюк и Ница Бен Дов;

профессор Гили Регев Йохай из больницы Шиба и доктор Хали Данкнер с медицинского факультета Тель-Авивского университета;

профессор Дэвид Леви Паор, основатель израильских академий, писатели Эгги Мешаул и Хаим Бир.

Петиция протеста была направлена ​​министру образования профессором Менахемом Бен Сассоном, который ранее занимал пост президента и ректора Еврейского университета, а также был председателем комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию в период с 2006 по 2009 год.“Послушайте эти голоса мужчин и женщин, чьим скрдцам еврейская культура и то, что было создано на Земле Израиля так дороги”, – обращаются деятели науки к правительству. “Пожалуйста, остановите движение, которое уничтожит библиотеку”.