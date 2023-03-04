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Остановим разрушение демократии: Четверг станет “Днем сопротивления диктатуре”
04.03.2023 21:05 Наталья Богинская

Остановим разрушение демократии: Четверг станет “Днем сопротивления диктатуре”

Организаторы борьбы с правительством Нетаниягу объявили сегодня вечером на главной митинге на улице Каплан, что в следующий четверг они проведут “День сопротивления диктатуре”.

В течение дня по всей стране пройдут сотни акций протеста против “диктатурного законодательства”.

Организаторы сопротивления заявили: “Чем больше правительство захватывает власть, тем важнее это преодолеть и защитить израильскую демократию. Мы остановим разрушение израильской демократии своими телами и душами”.
 

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