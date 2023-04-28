



"Особый статус" израильских арабов может стать мостом к миру – Мансур Аббас

"Особый статус" арабских граждан Израиля — с одной стороны, полноправных граждан Израиля, с другой — палестинских арабов — может служить мостом между израильтянами-евреями и палестинцами для достижения мира и терпимости, заявил лидер партии "Раам" член Кнессета Мансур Аббас на конференции The Jerusalem Post "Приветствуйте лица Израиля" в Музее толерантности в Иерусалиме в четверг утром.



Цель "Раам" состоит в том, чтобы служить этим мостом, добавил Аббас в разговоре с корреспондентом Jerusalem Post.



"Как арабские палестинцы, мы хотим способствовать миру на святой земле между народами. Таким образом, этот особый статус дает возможность людям объединиться. Вот почему палестинские группировки не должны вовлекать израильских арабов в акты насилия, которые могут углубить раскол между народами", - сказал Аббас.



"Модель, которую мы пытаемся создать, — это одна из общих гражданских ценностей, которая дает возможность обоим народам жить вместе", — сказал он.



Аббас добавил, что ценность, в которой больше всего нуждается Израиль, — это терпимость как между евреями и арабами, так и между людьми внутри каждой общины.



"Толерантность — это универсальная гуманная ценность, объединяющая всех людей независимо от религии, расы или пола. Поэтому, хотя я и являюсь представителем сектора, который выбрал меня, я привержен всем гражданам Израиля", — сказал Аббас.



По словам Аббаса, примером его участия в вопросах, касающихся всего израильского общества, а не только израильско-арабского сектора, был его призыв к диалогу между коалицией и оппозицией по поводу спорной судебной реформы правительства.



Тем не менее, проблемой номер один для израильско-арабского общества является проблема насильственных преступлений, и если ее не "лечить", она в конечном итоге распространится на другие слои израильского общества, предупредил Аббас, добавив, что "преступные организации раздулись до такой степени, что их мождно остановить только при значительном вмешательстве государства.



"Я пришел в Кнессет четыре года назад с целью борьбы с преступностью. Я был избран на этой платформе. С тех пор я работаю над различными проблемами, чтобы бороться с этим явлением и способствовать партнерству между всеми гражданами. В предыдущем правительстве нам удалось снизить преступность на 15% за один год, и правительство одобрило ряд планов для арабского сектора. К сожалению, в этом правительстве у нас меньше влияния, и поэтому мы видим, что количество убийств в арабском секторе удвоилось с начала года", — добавил Аббас.



На вопрос, рассмотрит ли он возможность присоединения к нынешней коалиции, чтобы получить большее влияние, Аббас сказал, что, хотя его первоначальная позиция заключалась в том, что он готов работать с политиками с обеих сторон, в текущей политической реальности правительство пытается продвигать вопросы, неприемлемые для его партии.

