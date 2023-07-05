



Особенности языка: Таможня Германии арестовывает все автомобили из России

Из-за санкций въезд на личном автомобиле из России на территорию Германии расценивается немецкой таможней как основание для его ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление таможни.



В ведомстве напомнили, что в рамках эмбарго ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен, а под понятие “ввоз” фактически попадает любое перемещение товаров – в том числе, обычная поездка на автомобиле.



Как отмечает издание, в варианте статьи регламента, определяющего эмбарго в отношении России, на английском языке говорится, что запрещены “приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России”. При этом в официальном немецком переводе используется термин Einfuhr, который может означать как “импорт”, так и просто “ввоз”.



Об аресте автомобилей с российскими номерами при въезде в Германию их владельцы начали массово сообщать в соцсетях несколько недель назад. На вопросы, почему автомобили пропускали при въезде из России в ЕС (например, через страны Балтии), немецкие таможенники отвечали, что “каждая страна следит за исполнением санкций самостоятельно”.