



Основателю "ЧВК Вагнер" предложили отправить на войну заключенных-женщин

Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин одобрительно отозвался на инициативу депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Венгера, который в обращении попросил его призывать на войну заключенных-женщин из области.



"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", - написал депутат Венгер (скан его обращения появился в одном из связанных со структурами Пригожина телеграм-каналов).



"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", - ответил Пригожин.



Бизнесмен Евгений Пригожин недавно впервые открыто признал, что основал "ЧВК Вагнера", которая участвует в войне в Украине еще с 2014 года.



В течение последних месяцев Пригожин активно набирает в "ЧВК Вагнер" российских заключенных, которых из колоний отправляют на войну в Украину.

