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Основателю "ЧВК Вагнер" предложили отправить на войну заключенных-женщин
22.12.2022 00:30 Евгения Маркова

Основателю "ЧВК Вагнер" предложили отправить на войну заключенных-женщин

Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин одобрительно отозвался на инициативу депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Венгера, который в обращении попросил его призывать на войну заключенных-женщин из области.
 
"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", - написал депутат Венгер (скан его обращения появился в одном из связанных со структурами Пригожина телеграм-каналов).
 
"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", - ответил Пригожин.
 
Бизнесмен Евгений Пригожин недавно впервые открыто признал, что основал "ЧВК Вагнера", которая участвует в войне в Украине еще с 2014 года.
 
В течение последних месяцев Пригожин активно набирает в "ЧВК Вагнер" российских заключенных, которых из колоний отправляют на войну в Украину.
 

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