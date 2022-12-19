



Основатель Mellanox: что инвесторы задают вопросы о новом правительстве

Основатель Mellanox Technologies Эяль Вальдман говорит, что законодательные меры, предложенные партнерами по коалиции назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, могут представлять угрозу стабильной демократии Израиля и отпугивать инвесторов.



Вальдман является одним из тех, кто подписал письмо, отправленное Нетаниягу на прошлой неделе, чтобы предупредить его о том, что изменения в демократическом характере страны и системе правосудия могут иметь "драматические последствия" для экономики в целом и высокотехнологичной промышленности, двигателя роста экономики Израиля, в частности.



"Я слышу вопросы от инвесторов из-за пределов Израиля о том, что происходит в Еврейском Государстве. Есть опасения по поводу предлагаемых требований нового правительства и их влияния на парламент, правовую систему и то, как будет выглядеть правовая инфраструктура", — сказал Вальдман, добавив, что еще одна проблема заключается в том, что в новом правительстве будут министры с криминальным прошлым, что не очень хорошо выглядит для внешних инвесторов.



Вальдман в 1999 году основал Mellanox, производителя высокоскоростных серверов и решений для коммутации систем хранения данных. Американский гигант игровой и компьютерной графики Nvidia купила Mellanox за 7 миллиардов долларов в 2020 году.



Письмо Нетаньяху, было инициировано Эрезом Шахаром, соучредителем тель-авивской венчурной компании Qumra Capital. Среди других подписавших письмо - руководители и топ-менеджеры технологических компаний и инвестиционных фирм, такие как: Чеми Перес, управляющий партнер и соучредитель VC Pitango; Шломо Крамер, соучредитель Cato Networks; Йодфат Харел Букрис, управляющий директор Blumberg Capital; а также основатели monday.com, Yotpo и Fireblocks.



"Подрыв доверия к израильской судебной системе и, как следствие, к израильской демократии, а также к законодательству, которое ставит под сомнение основные и фундаментальные права каждого человека, независимо от того, кем он является, может отпугнуть инвесторов, которые способствовали росту промышленности", — предупреждалось в письме. — "Ущерб статусу судебной системы и ущерб правам меньшинств по признаку религии, расы, пола или сексуальной идентичности — станет реальной экзистенциальной угрозой для индустрии высоких технологий".



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