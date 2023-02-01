



Основатель компаний Unicorn и Verbit покидает Израиль

Том Ливна, основатель Unicorn и Verbit, человек который “весит” 2 миллиарда долларов, заявил, что из-за плана реформирования правовой системы, представленного премьер-министром Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным, он покидает Израиль и, как следствие, перестанет платить налоги.



Ливна рассказал 12-му каналу, что "за последние годы я лично заплатил здесь десятки миллионов долларов, а моя компания сотни миллионов долларов, в виде налогов. Способ, к которому я призываю, который я собираюсь сделать, и я надеюсь, что многие другие последуют за мной, это просто уехать из страны, перестать быть резидентами государства Израиль и перестать платить здесь налоги".



בלעדי: תום ליבנה, מייסד היוניקורן וורביט ששווה 2 מיליארד דולר מצהיר - יורד מהארץ ומפסיק לשלם מסים pic.twitter.com/DSRbDyPlSI — עמליה דואק (@AmalyaDuek) January 31, 2023

В ответ на это член Кнессета от "Еш Атид" Рон Кац сказал: "Сегодня вечером я посмотрел печальный репортаж. Люди, которые выросли здесь, построили свой бизнес и внесли огромный вклад в развитие страны и общества, теряют доверие и уезжают после резких шагов правительства Нетаниягу".