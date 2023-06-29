



Основатель движения "женщины в красном" задержана у дома министра Май Голан



Основатель протестного движения "Банот Альтернатива" (”служанки”/”женщины в красном”) Моран Зер Катценштейн была задержана для допроса возле дома министра по улучшению положения женщин Май Голан в Тель-Авиве.



Зер Каценштейн пришла на место протеста с несколькими своими активистками, и полиция не позволила им подойти к дому министра. По окончании расследования Зер Каценштейн и еще одна активистка, задержанная вместе с ней, были отпущены. Движение заявило, что "министр по улучшению статуса женщин напрямую вредит борьбе за права женщин в Государстве Израиль".

