



Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин потребовал объяснений от Белого дома

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом с просьбой прояснить, какие преступления совершила ЧВК.



В качестве адресата указан координатор совета национальной безопасности Джон Кирби. Копии писем на русском и английском языках были опубликованы пресс-службой Пригожина.



"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер",- написано в письме.



Ранее Джон Кирби сообщил, что власти США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и введут против нее новые санкции.



