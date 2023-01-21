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Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин потребовал объяснений от Белого дома
21.01.2023 15:10 Ольга Белозерова

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин потребовал объяснений от Белого дома

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом с просьбой прояснить, какие преступления совершила ЧВК.

В качестве адресата указан координатор совета национальной безопасности Джон Кирби. Копии писем на русском и английском языках были опубликованы пресс-службой Пригожина.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер",- написано в письме.

Ранее Джон Кирби сообщил, что власти США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и введут против нее новые санкции.

 

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