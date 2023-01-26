



Основатель ЧВК "Вагнер" пригласил Гиркина-Стрелкова на фронт

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично ответил на критику со стороны бывшего "министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова.



Об этом сообщает канал "Осторожно, новости".



Пригожин заявил, что пообщался с командирами ЧВК "Вагнер" и теперь приглашает Стрелкова на фронт, "чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт".



Глава ЧВК предложил Гиркину-Стрелкову прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, согласно компетенции, в одно из штурмовых подразделений.



"Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", - заявил Пригожин.