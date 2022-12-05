Новости » Политика
Оскорбивший Мандельблита получил полгода тюрьмы
05.12.2022 11:43 Аркадий Бочаровский

Оскорбивший Мандельблита получил полгода тюрьмы


Мировой суд в Ришон Ле-Ционе на этой неделе приговорил 47-летнего жителя центра страны, к полугоду тюремного заключения за то, что он угрожал бывшему юридическому советнику  Авихаю Мандельблиту. 

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый приехал в мае 2020 года к дому Мандельблита в Петах-Тикве на велосипеде и в состоянии алкогольного опьянения. При этом он крикнул в сторону дома: "Мандельблит сын...". 

Заметивший его охранник повернулся к нему и попытался заговорить с ним, в ответ он стал угрожать и ругать охранника. Перед уходом он сказал: "В следующий раз я вернусь с гранатой".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы