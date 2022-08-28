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Ошибки не было: Дугин назвал свою дочь "целью покушения"
28.08.2022 15:37 Ольга Белозерова

Ошибки не было: Дугин назвал свою дочь "целью покушения"

Александр Дугин убежден, что целью покушения была только его дочь Дарья Дугина, и никто другой.

Об этом он заявил в документальном фильме "За что убили Дарью Дугину?", который выйдет на "Первом канале", сообщает РБК.

По словам Дугина, "все было брошено" на то, чтобы убить его дочь, и ошибки не было.

"Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", - заявил он. 

Ранее источник в российских правоохранительных органах заявил, что готовившие убийство Дугиной интересовались только журналисткой, а не ее отцом.

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