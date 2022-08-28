



Ошибки не было: Дугин назвал свою дочь "целью покушения"

Александр Дугин убежден, что целью покушения была только его дочь Дарья Дугина, и никто другой.



Об этом он заявил в документальном фильме "За что убили Дарью Дугину?", который выйдет на "Первом канале", сообщает РБК.



По словам Дугина, "все было брошено" на то, чтобы убить его дочь, и ошибки не было.



"Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", - заявил он.



Ранее источник в российских правоохранительных органах заявил, что готовившие убийство Дугиной интересовались только журналисткой, а не ее отцом.