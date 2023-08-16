



Ошибка чиновника НАТО: "Я не должен был так говорить об Украине"

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой сказанные им ранее слова о возможном варианте сдачи Украиной части территории РФ в обмен на членство в НАТО.



"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - сказал Йенссен в комментарии норвежскому порталу VG.



Напомним, что руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок РФ, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.



В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова Стиана Йенссена, заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.



"Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - подчеркнул Николенко.



