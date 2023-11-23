



Ошеломляющая победа: партия Герт Вилдерса получила 37 мест в парламенте

Опубликованы результаты выборов в Нидерландах.



“Ультраправая” Партия свободы Вилдерса получила 37 мест в парламенте Нидерландов.



После подсчета почти всех голосов предварительные результаты выборов в Нидерландах свидетельствуют о том, что ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса (PVV) получила 37 мест - больше, чем любая другая партия, и значительно больше, чем ожидалось по результатам опросов общественного мнения в ходе предвыборной кампании.



Альянс левых, зеленых и рабочих партий (GL/PvdA), возглавляемый бывшим комиссаром ЕС Франсом Тиммермансом, занял второе место, получив 25 мандатов.



Либерально-консервативная Партия за свободу и демократию (VVD), возглавляемая уходящим министром юстиции Диланом Ешильгёз-Зегериусом, получила 24 места.