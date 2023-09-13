



Оружие в каждой синагоге: Полиция Иерусалима готовится к праздникам

Полиция активизирует усилия по обеспечению безопасности израильтян и туристов во время предстоящих праздников, в том числе следит за тем, чтобы в каждой синагоге Иерусалима был кто-то вооруженный. Об этом сообщил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман.



По его данным, силы сосредоточены на Храмовой горе, в ожидании напряженности из-за большого всплеска еврейских посетителей в праздничные дни.



“Будет обеспечен динамический общественный доступ, который позволит мусульманам и евреям подняться на Храмовую гору, так чтобы они не причинили вреда друг другу”, – сообщил Тургеман на брифинге для прессы. “В период Селихот, в будние и праздничные дни наблюдался рост предупреждений и реальных угроз всех типов”.



Полиция заявила, что ее усилия будут сосредоточены, в частности, на массовых мероприятиях в Старом городе Иерусалима и у Стены Плача, включая благословения священников в течение недели Суккот и большое скопление людей, ожидаемое на Симхат Тору.