



Оружие "хлынет на поля сражений в Украине" - посол Китая в ООН

США и еще более 30 стран начали поставки оружия в Украину после начала полномасштабного вторжения России почти год назад.



Китай выразил озабоченность по поводу того, что тяжелое вооружение "хлынет на полях сражений" в Украине, и обвинил неназванные страны в "отсутствии искренности" в содействии мирным переговорам.



На брифинге Совета Безопасности ООН по Украине в субботупосол Китая Дай Бинг призвал все страны уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам и помочь "восстановить мир в ближайшее время". Дай Бинг отметил, что Китай "всегда стоит на стороне мира, диалога и человечества".



"Международное сообщество сожалеет о гуманитарных последствиях конфликта. Но заинтересованным сторонам не хватает искренности для продвижения мирных переговоров и решимости решить проблему политическим путем", — добавил Дай.



"В то время, когда вооруженные конфликты все еще продолжаются, приоритет следует отдавать гуманитарным вопросам. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать гуманитарный дух, расширять помощь всем пострадавшим и ускорять восстановление гражданской инфраструктуры, чтобы смягчить воздействие конфликта на жизнь людей", — продолжил посол Китая.



Пекин отказался осудить вторжение России, но призвал уважать суверенитет и территориальную целостность и подверг критике западные санкции в отношении Москвы.



Дай повторил эту критику на выходных, заявив: "В эпоху усиливающейся интеграции и глобализации преднамеренные санкции и искусственное блокирование потока производственных цепочек и цепочек поставок только усугубят волнообразный эффект кризиса и повлекут за собой большие расходы во всем мире, и особенно в развивающихся странах".

