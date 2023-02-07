Новости » Политика
Оружие "хлынет на поля сражений в Украине" - посол Китая в ООН
07.02.2023 17:54 Евгения Маркова

Оружие "хлынет на поля сражений в Украине" - посол Китая в ООН

США и еще более 30 стран начали поставки оружия в Украину после начала полномасштабного вторжения России почти год назад.

Китай выразил озабоченность по поводу того, что тяжелое вооружение "хлынет на полях сражений" в Украине, и обвинил неназванные страны в "отсутствии искренности" в содействии мирным переговорам.

На брифинге Совета Безопасности ООН по Украине в субботупосол Китая Дай Бинг призвал все страны уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам и помочь "восстановить мир в ближайшее время". Дай Бинг отметил, что Китай "всегда стоит на стороне мира, диалога и человечества".

"Международное сообщество сожалеет о гуманитарных последствиях конфликта. Но заинтересованным сторонам не хватает искренности для продвижения мирных переговоров и решимости решить проблему политическим путем", — добавил Дай.

"В то время, когда вооруженные конфликты все еще продолжаются, приоритет следует отдавать гуманитарным вопросам. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать гуманитарный дух, расширять помощь всем пострадавшим и ускорять восстановление гражданской инфраструктуры, чтобы смягчить воздействие конфликта на жизнь людей",  — продолжил посол Китая.

Пекин отказался осудить вторжение России, но призвал уважать суверенитет и территориальную целостность и подверг критике западные санкции в отношении Москвы.

Дай повторил эту критику на выходных, заявив: "В эпоху усиливающейся интеграции и глобализации преднамеренные санкции и искусственное блокирование потока производственных цепочек и цепочек поставок только усугубят волнообразный эффект кризиса и повлекут за собой большие расходы во всем мире, и особенно в развивающихся странах".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы