



Орна Барбивай начинает предвыборную кампанию на пост мэра Тель-Авива

Депутат от партии “Еш Атид” Орна Барбивай начинает свою кампанию на пост мэра Тель-Авива против Рона Хульдаи, занимающего этот пост на пять сроков.

Бывший министр и военный генерал говорит, что она “ценит” Хульдаи и что он “хороший мэр”, за которого она голосовала в прошлом, но считает, что спустя четверть века городу нужно что-то “свежее”.



“Я ценю и даже люблю Рона. Но пришло время перемен”, — говорит она толпе из примерно 200 активистов, собравшихся на площадке для мероприятий на крыше муниципалитета Тель-Авива.



“Нет никого, столь же талантливого, как он, который мог бы играть одну и ту же роль в течение 25 лет с теми же способностями. Пришло время передать эстафету“.



Голосование состоится 31 октября. Барбивай — шестой кандидат, который будет принимать участие в гонке.



Ее кандидатура является частью того, что лидер оппозиции Яир Лапид называет “стратегическим решением” попытаться избрать представителей партий мэрами “городов с либеральными ценностями”.



Инсайдеры партии говорят, что их стратегия муниципальных выборов двояка: она сосредоточена как на развитии опоры власти в местных органах власти в качестве противовеса жесткой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, так и на развитии следующего уровня национального партийного руководства через муниципальный уровень.





