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Орит Струк: "Лапид спешит со сделкой, где же право вето?"
11.10.2022 13:03 Ольга Белозерова

Орит Струк: "Лапид спешит со сделкой, где же право вето?"

Израильские политики продолжают обсуждать приближающееся соглашение о морской границе с Ливаном. Не осталась в стороне и представительница блока "Религиозный сионизм" Орит Струк, сообщает портал "Аруц Шева".

"По мере того, как Лапид торопится с соглашением, куда делось право вето? Ожидается, что Гидеон Саар воспользуется своим правом вето в качестве министра юстиции, как он обещал сделать неделю назад в своем письме к нам. Министру внутренних дел Аелет Шакед нужно воспользоваться правом вето правого, чтобы убедиться, что закон о референдуме (который она приняла вместе с нами) - будет соблюдаться", - заявила Орит Струк. 

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