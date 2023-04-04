



Орит Струк: Бюджет на мониторинг палестинского строительства будет удвоен

Министерство национальных задач под руководством министра Орит Струк намерено удвоить бюджет, выделяемый поселениям на беспилотники и патрули, которые будут отслеживать незаконное палестинское строительство в зоне C.



С этой целью министерство планирует выделить местным и районным советам поселка Йош 40 млн шекелей вместо ранее выделенных на это около 20 млн.

Фактическое выделение средств будет произведено после утверждения государственного бюджета.



Министр Струк сказала: "Мы обещали - мы сдержали слово. Мы защищаем нашу страну от враждебного захвата. Мы удваиваем бюджеты кампании в Зоне C. Больше никакой односторонней кампании. Потому что вы получаете то, за что голосовали".